В Польше пересмотрели условия получения выплат для украинцев: главные изменения

Теперь деньги будут начисляться только при выполнении обязательного требования

Во вторник, 30 апреля 2024 года, правительство Польши приняло внесение изменений в закон о помощи для украинцев, сбежавших в страну из-за войны. Временную защиту продлили до 30 сентября 2025 года.

Согласно изменениям в законе, социальные выплаты будут привязаны к месту проживания семьи с ребенком. Чтобы получать деньги, ребенок должен ходить в местный детский сад или школу, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает польское издание Tysol.pl.

"Закон вносит изменения в действующие сейчас правила, особенно в сфере образования. (…) Многие люди сообщили, что получают льготы и немедленно должны ехать в Украину. Мы усиливаем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать украинских граждан, которые были вынуждены уйти от войны и искать убежище в Польше, но мы также ожидаем [выполнение] четких правил", ― сказал Косиняк Камыш.

Социальные выплаты, в том числе помощь "Добрый старт", будут предоставляться украинцам с детьми. Чтобы получить деньги, ребенок должен выполнять свой долг по обучению. Однако если он не достигла нужного возраста, чтобы быть зачисленным в детский сад или школу, его родители смогут получить помощь.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш говорил, что его страна готова помочь вернуть украинцев призывного возраста домой. Однако он не сообщил подробности.

"Телеграф" ранее сообщал, что МИД ограничил консульские услуги для мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей. Чтобы снова ими пользоваться, придется обновить данные в ТЦК.