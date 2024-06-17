"Неприпустима помилка": одна з країн ЄС створила "сучасну" карту України

Помилку швидко виправили

В одній з країн Європейського Союзу (ЄС) виявили карту України без Криму й частини Одеської області. Це сталося під час роботи групи Дунайської комісії.

Ця мапа була зафіксована в документах асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС, пов’язаних з морським та внутрішнім судноплавством. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Наразі асоціація вже виправила некоректну мапу на своїй вебсторінці. Але це сталося виключно завдяки зусиллям Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури й дипломатичних установ.

"Асоціація запевнила, що вживатиме всіх заходів для інтеграції мапи в усі свої робочі документи, а також недопущення таких порушень у майбутньому", — додають у МЗС.

Оновлені матеріали з правильним зображенням карти України вже підготовлено до друку.

"Кордони суверенної та незалежної України — непорушні. Ми вдячні партнерам за оперативну та дієву реакцію", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що вперше опублікували документ договору України та Росії зі Стамбулу, який не було підписано.

Раніше "Телеграф" писав, що ЄС і США сперечаються через новий кредит Україні. Вже відомо, що не подобається європейцям.