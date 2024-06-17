"Недопустимая ошибка": одна из стран ЕС создала "современную" карту Украины

Ошибку быстро исправили

В одной из стран Европейского Союза (ЕС) была обнаружена карта Украины без Крыма и части Одесской области. Это произошло во время работы группы Дунайской комиссии.

Эта карта была зафиксирована в документах ассоциации правоохранительных органов государств-членов ЕС, связанных с морским и внутренним судоходством. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

В настоящее время ассоциация уже исправила некорректную карту на своей веб-странице. Но это произошло исключительно благодаря усилиям Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и дипломатических учреждений.

"Ассоциация заверила, что будет принимать все меры для интеграции карты во все свои рабочие документы, а также недопущение таких нарушений в будущем", — добавляют в МИД.

Обновленные материалы с правильным изображением карты Украины уже подготовлены к печати.

"Границы суверенной и независимой Украины — незыблемы. Мы благодарны партнерам за оперативную и действенную реакцию", — добавили в ведомстве.

Напомним, что впервые опубликован документ договора Украины и России из Стамбула, который не был подписан.

Ранее "Телеграф" писал, что ЕС и США спорят из-за нового кредита Украине. Уже известно, что европейцам не нравится.