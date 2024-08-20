"Командуванню залишили чимало лазівок": юрист назвав недоліки додатка "Армія+"

Немає чітких механізмів інформування військовослужбовців про ID-номери командирів та підрозділів, необхідні для роботи в системі

В Україні нещодавно запустили мобільний додаток "Армія+" для військовослужбовців, який дозволяє подавати електронні рапорти. Однак військові експерти вже виявили суттєві прогалини в системі, зокрема щодо обов'язків командирів.

Про це йдеться у статті "Телеграфа": Додаток "Армія+": 5 підводних каменів, які викликають запитання у військових

За словами військового адвоката Романа Лихачова, законодавство зобов'язує командирів військових частин зареєструватися в системі, але не встановлює конкретних термінів для цього. Щобільше, відсутня чітко визначена відповідальність за невиконання цієї вимоги.

"Якщо нема покарання, значить у системі Міноборони з цим будуть проблеми", — зазначає Лихачов.

Експерт також звертає увагу на відсутність чітких механізмів інформування військовослужбовців про ID-номери командирів та підрозділів, необхідні для роботи в системі.

"Тобто яким чином надати? Просто стати на шикування і сказати, мій ID-номер такий-то? Все дуже поверхнево прописано", — пояснює адвокат.

Крім того, закон передбачає можливість використання паперової форми рапорту, якщо у командира немає кваліфікованого електронного підпису. Це може стати підставою для уникнення роботи з електронною системою.

Нагадаємо, що застосунок "Армія+" менш ніж за добу завантажили 20 тисяч разів. За час роботи додатка вже більш як 60 тисяч військових успішно авторизувались. Однак деякі військові зіткнулись з проблемою, що застосунок не розпізнає їх, як військовослужбовців.

Як розповідав "Телеграф", в Україні запускають експериментальний проєкт з перевірки даних військовозобов'язаних та резервістів. Це дасть можливість синхронізувати інформацію автоматично з різних державних реєстрів.