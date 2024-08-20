"Командованию оставили немало лазеек": юрист назвал недостатки приложения "Армия+"

Нет четких механизмов информирования военнослужащих об ID-номерах командиров и подразделений, необходимых для работы в системе

В Украине недавно запустили мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих, позволяющее подавать электронные рапорты. Однако военные эксперты уже обнаружили существенные пробелы в системе, в частности, относительно обязанностей командиров.

Об этом говорится в статье "Телеграфа": Приложение "Армия+": 5 подводных камней, вызывающих вопросы у военных

По словам военного адвоката Романа Лихачева, законодательство обязывает командиров воинских частей зарегистрироваться в системе, но не устанавливает конкретных сроков для этого. Более того, отсутствует четко определенная ответственность за невыполнение этого требования.

"Если нет наказания, значит, в системе Минобороны с этим будут проблемы", — отмечает Лихачев.

Эксперт также обращает внимание на отсутствие четких механизмов информирования военнослужащих об ID-номерах командиров и подразделений, необходимых для работы в системе.

"То есть каким образом предоставить? Просто встать на построение и сказать, мой ID-номер такой-то? Все очень поверхностно прописано", — объясняет адвокат.

Кроме того, закон предусматривает возможность использования бумажной формы рапорта, если у командира нет квалифицированной электронной подписи. Это может стать основанием для избегания работы с электронной системой.

Напомним, приложение "Армия+" менее чем за сутки скачали 20 тысяч раз. За время работы приложения уже более 60 тысяч военных успешно авторизировались. Однако некоторые военные столкнулись с проблемой, что приложение не распознает их как военнослужащих.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине запускают экспериментальный проект по проверке данных военнообязанных и резервистов. Это позволит синхронизировать информацию автоматически из разных государственных реестров.