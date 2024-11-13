"Є ще багато питань". Підозрюваний у вбивстві Фаріон порушив мовчання

В’ячеслав Зінченко зробив нову заяву під час судового засідання

Підозрюваний у вбивстві мовознавця та політика Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що не є винним у скоєнні цього злочину.

Про це повідомляє Новини.LIVE Львів. Під час судового засідання Зінченко заявив, що у нього є багато питань щодо слідства.

"Вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Це перше. По-друге, щодо експертизи з ідентифікації особистості в панамі, де було за результатами експертизи нібито визнано, що це я. Було порівняння особи тієї особи у панамі та моєї особи під час минулого засідання суду", — заявив Зінченко.

Це не перша заява Зінченка. Раніше в інтерв’ю українським ЗМІ його адвокат говорив, що підозрюваний не скаржиться на умови утримання в ізоляторі тимчасового утримання, читає книги з місцевої бібліотеки та отримує "передачі" від батьків. Водночас, Зінченко, за словами адвоката Ігоря Сулими, ніхто не погрожував і вчиняти суїцид хлопець не збирався.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року біля будинку на вулиці Томаша Масарика у Львові, де вона проживала. Вона отримала кульове поранення голови, лікарі кілька годин виборювали її життя, але зусилля виявилися марними.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до вбивства Ірини Фаріон може бути причетна група з величезної кількості людей. Про це йдеться у матеріалах суду, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.