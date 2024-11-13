"Есть еще много вопросов". Подозреваемый в убийстве Фарион нарушил молчание

Вячеслав Зинченко сделал новое заявление во время судебного заседания

Подозреваемый в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не является виновным в совершении данного преступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE Львов. Во время судебного заседания Зинченко заявил, что у него "есть много вопросов" по следствию.

"Вышло какое-то видео, но я не понимаю своей причастности к этому видео. Это первое. Во-вторых, в отношении экспертизы по идентификации личности в панаме, где было по результатам экспертизы якобы признано, что это я. Было сравнение лица того лица в панаме и моего лица во время прошлого заседания суда", — заявил Зинченко.

Это не первое заявление Зинченко. Ранее в интервью украинским СМИ его адвокат говорил, что подозреваемый не жалуется на условия содержания в изоляторе временного содержания, читает книги из местной библиотеки и получает "передачки" от родителей. В то же время Зинченко, по словам адвоката Игоря Сулимы, никто не угрожал и совершать суицид парень не собирался.

Напомним, Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года возле дома по улице Томаша Масарика во Львове, где она проживала. Она получила пулевое ранение головы, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но усилия оказались напрасными.

Как сообщал "Телеграф" ранее, к убийству Ирины Фарион может быть причастна группа из огромного количества людей. Об этом речь идет в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.