Сигнал Путіну? Зеленський вразив вибором книги на "Книжковому Арсеналі"

Зеленський придбав книгу про боротьбу з тиранами

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 30 травня відвідали Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у Києві. Подружжя придбало кілька книг, які планують передати українським захисникам на фронт.

Зокрема, серед книг, які купили Зеленські, є праця італійського історика "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі". Про це повідомляє Суспільне Культура.

Ця книга розповідає про боротьбу з тиранією в різні історичні епохи — від вбивства Юлія Цезаря у Давньому Римі до повалення Муаммара Каддафі в Лівії. Італійський історик права простою мовою пояснює, чому люди в різні часи намагалися позбутися правителів, які зловживали владою.

Володимир Зеленський обрав книгу Альдо Андреа Кассі "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" у видавництві Анетти Антоненко. Продавець навіть пожартував, запропонувавши президенту дописати цю працю українською мовою. До слова, придбати таку книгу можна всього за 180 гривень.

Крім цієї праці, подружжя Зеленських придбало ще кілька видань. У видавництві Vivat вони обрали "Майстра корабля" Юрія Яновського, "Любого Едварда" Енн Наполітано, "Зброю судного дня" Юрія Щербака та артбук "SKOVORODANCE. Коло щасливих людей". У видавництві Анетти Антоненко також взяли роман "Кім Джійон, 1982 року народження" південнокорейської письменниці Чо Намджу.

Окрім того, у видавництва "Білка" президентське подружжя купило "Шептуху" Тамари Горіхи Зерня. Від видавництва "Віхола" Зеленські придбали: "Бути українською" Ольги Дубчак, "З країни рижу та опію" Софії Яблонської та "Букурія. Історія одного плавання" Богдана Журавля. Від "Абабагаламага" президенту та першій леді подарували "Лірику Маріупольських бомбосховищ" Оксани Стоміної.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал 2025" відбувається з 29 травня по 1 червня. Фокус-темою цьогорічного заходу стала "Все між нами — переклад".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський сказав, коли може закінчитися війна в Україні. Чекати головної новини в цьому році, ймовірно, не варто.