Зʼявилось пояснення, чому Зеленського так щільно охороняли на Книжковому Арсеналі

Вилучили чимало заборонених предметів

Коли президент України Володимир Зеленський та його дружина відвідували Книжковий Арсенал, у багатьох виникало питання: чому ж навколо голови держави так багато охорони. В Управлінні державної охорони України (УДО) вже пояснили.

Як зазначили в УДО, працівники відомства не обирають самостійно, де їм працювати і виконувати завдання. Адже в обов'язки Управління входить забезпечення безпеки посадовим особам у місцях їхнього перебування.

Відповідно співробітники УДО працюють і на відкритих локаціях, і у приміщеннях. Їхня кількість завжди залежить від оцінки потенційної небезпеки.

Зеленські на Книжковому Арсеналі

"Чим масивніше захід, чим більше його учасників або відвідувачів, тим більше ризиків для державних діячів, безпеку яких ми забезпечуємо. Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів, — і ви зрозумієте, чому Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки", — повідомили у пресслужбі УДО.

В обов'язки охорони, яка також охороняла і президента на Книжковому Арсеналі, входило забезпечення певних обмежень і вилучення заборонених предметів. Так, до прикладу, на цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено:

вогнепальна зброя — 1 од.,

ріжучі та колючі предмети — 127 од.,

газові балончики — 74 од.,

боєприпаси — 12 од.

Вилучені ріжучі та колючі предмети

Вуличені газові балончики

Вилучена вогнепальна зброя

Усі ці предмети несли потенційну небезпеку не тільки для Зеленського та першої леді, а й для усіх відвідувачів. Окрім того, не всі люди у військовій формі чи одязі кольору мілітарі входять до складу УДО. Книжковий Арсенал відвідує й багато військових.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська на фестивалі придбала книгу "Убити тирана". Але момент з покупкою став курйозним та потрапив на відео.