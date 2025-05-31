Появилось объяснение, почему Зеленского так плотно охраняли на Книжном Арсенале

Изъяли немало запрещенных предметов

Когда президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посещали Книжный Арсенал, у многих возникал вопрос: почему вокруг главы государства так много охраны. В Управлении государственной охраны Украины (УГО) уже объяснили.

Как отметили в УГО, работники ведомства не выбирают самостоятельно, где им работать и выполнять задачи. Ведь в обязанности управления входит обеспечение безопасности должностным лицам в местах их пребывания.

Соответственно, сотрудники УГО работают и на открытых локациях, и в помещениях. Их количество всегда зависит от оценки потенциальной опасности.

Зеленские на Книжном Арсенале

"Чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых мы обеспечиваем. Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", — сообщили в пресс-службе УГО.

В обязанности охраны, также охранявшей и президента на Книжном Арсенале, входило обеспечение определенных ограничений и изъятия запрещенных предметов. Так, к примеру, на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято:

огнестрельное оружие — 1 ед.,

режущие и колющие предметы — 127 ед.,

газовые баллончики — 74 ед.,

боеприпасы — 12 ед.

Изъятые режущие и колющие предметы

Изъятые газовые баллончики

Изъятое огнестрельное оружие

Все эти предметы представляли потенциальную опасность не только для Зеленского и первой леди, но и для всех посетителей. Кроме того, не все люди в военной форме или одежде цвета милитари входят в состав УГО. Книжный Арсенал посещает и многие военные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская на фестивале приобрела книгу "Убить тирана". Но момент с покупкой стал курьезным и попал на видео.