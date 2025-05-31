Появилось объяснение, почему Зеленского так плотно охраняли на Книжном Арсенале
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Изъяли немало запрещенных предметов
Когда президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посещали Книжный Арсенал, у многих возникал вопрос: почему вокруг главы государства так много охраны. В Управлении государственной охраны Украины (УГО) уже объяснили.
Как отметили в УГО, работники ведомства не выбирают самостоятельно, где им работать и выполнять задачи. Ведь в обязанности управления входит обеспечение безопасности должностным лицам в местах их пребывания.
Соответственно, сотрудники УГО работают и на открытых локациях, и в помещениях. Их количество всегда зависит от оценки потенциальной опасности.
"Чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых мы обеспечиваем. Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", — сообщили в пресс-службе УГО.
В обязанности охраны, также охранявшей и президента на Книжном Арсенале, входило обеспечение определенных ограничений и изъятия запрещенных предметов. Так, к примеру, на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято:
- огнестрельное оружие — 1 ед.,
- режущие и колющие предметы — 127 ед.,
- газовые баллончики — 74 ед.,
- боеприпасы — 12 ед.
Все эти предметы представляли потенциальную опасность не только для Зеленского и первой леди, но и для всех посетителей. Кроме того, не все люди в военной форме или одежде цвета милитари входят в состав УГО. Книжный Арсенал посещает и многие военные.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская на фестивале приобрела книгу "Убить тирана". Но момент с покупкой стал курьезным и попал на видео.