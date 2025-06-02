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Як поводитися, щоб не згоріти у маршрутці: це повинен знати кожен пасажир

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Пожежа в автобусі Новина оновлена 02 червня 2025, 14:20
Пожежа в автобусі. Фото Колаж "Телеграфу"

Як діяти, коли у транспорті спалахнув вогонь

У Києві на Броварському проспекті, неподалік станції метро "Лісова", спалахнула маршрутка. На оприлюднених відео видно, як автобус охоплений полум’ям, а над місцем події піднімається густий чорний дим.

За повідомленням ДСНС, пожежу було повністю ліквідовано, постраждалих немає. Цей випадок нагадує про важливість знання дій у разі пожежі в громадському транспорті.

У разі пожежі в автобусі пасажири повинні діяти швидко та злагоджено, щоб уникнути серйозних наслідків. Надзвичайники розповідають, що робити в таких випадках.

Що робити пасажирам, якщо загоряється автобус

  • Негайно повідомте водія. Якщо ви помітили дим або полум’я, одразу повідомте про це водієві. Його увага може бути зосереджена на дорозі, тому важливо привернути його увагу до небезпеки.
  • Спробуйте загасити вогонь. Якщо загоряння незначне і ви знаєте, як користуватися вогнегасником, спробуйте загасити полум’я. Вогнегасники зазвичай розміщені в салоні або біля водія.
Вогнегасник зазвичай біля водія
  • Використовуйте аварійні виходи. Якщо двері заблоковані або не відкриваються, скористайтеся кнопкою аварійного відкриття. У разі необхідності використовуйте аварійні люки на даху або вікна як виходи.
Аварійний вихід завжди позначається
При надзвичайній ситуації можна розбити вікно спеціальним молотком, який знаходиться на видному місці
  • Захистіть дихальні шляхи. При пожежі виділяються отруйні гази. Закрийте рот і ніс хусткою, шарфом або рукавом, щоб зменшити вдихання диму.
  • Швидко залиште автобус. Не зволікайте з евакуацією. Після виходу з автобуса відійдіть на безпечну відстань, оскільки можливі вибухи паливного бака або електричне замикання.
  • Повідомте службу порятунку. Зателефонуйте за номером 101 або попросіть когось зробити це. Надання точної інформації про місце події допоможе рятувальникам швидше прибути на місце.
  • Допоможіть іншим пасажирам. Якщо ви вже в безпеці, допоможіть іншим пасажирам, особливо дітям, літнім людям та тим, хто потребує допомоги.

Дотримання цих порад може врятувати життя вам та іншим пасажирам. Пам’ятайте, що в екстрених ситуаціях важливо зберігати спокій і діяти швидко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві спалахнула пожежа на Оболоні в ТРЦ "Dream Town". Займання виникло біля сміттєвих контейнерів поруч із фасадом центра.

Теги:
#Пожежа #Поради #Громадський транспорт