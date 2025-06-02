Як поводитися, щоб не згоріти у маршрутці: це повинен знати кожен пасажир

Як діяти, коли у транспорті спалахнув вогонь

У Києві на Броварському проспекті, неподалік станції метро "Лісова", спалахнула маршрутка. На оприлюднених відео видно, як автобус охоплений полум’ям, а над місцем події піднімається густий чорний дим.

За повідомленням ДСНС, пожежу було повністю ліквідовано, постраждалих немає. Цей випадок нагадує про важливість знання дій у разі пожежі в громадському транспорті.

У разі пожежі в автобусі пасажири повинні діяти швидко та злагоджено, щоб уникнути серйозних наслідків. Надзвичайники розповідають, що робити в таких випадках.

Що робити пасажирам, якщо загоряється автобус

Негайно повідомте водія. Якщо ви помітили дим або полум’я, одразу повідомте про це водієві. Його увага може бути зосереджена на дорозі, тому важливо привернути його увагу до небезпеки.

Якщо ви помітили дим або полум’я, одразу повідомте про це водієві. Його увага може бути зосереджена на дорозі, тому важливо привернути його увагу до небезпеки. Спробуйте загасити вогонь. Якщо загоряння незначне і ви знаєте, як користуватися вогнегасником, спробуйте загасити полум’я. Вогнегасники зазвичай розміщені в салоні або біля водія.

Вогнегасник зазвичай біля водія

Використовуйте аварійні виходи. Якщо двері заблоковані або не відкриваються, скористайтеся кнопкою аварійного відкриття. У разі необхідності використовуйте аварійні люки на даху або вікна як виходи.

Аварійний вихід завжди позначається

При надзвичайній ситуації можна розбити вікно спеціальним молотком, який знаходиться на видному місці

Захистіть дихальні шляхи. При пожежі виділяються отруйні гази. Закрийте рот і ніс хусткою, шарфом або рукавом, щоб зменшити вдихання диму.

При пожежі виділяються отруйні гази. Закрийте рот і ніс хусткою, шарфом або рукавом, щоб зменшити вдихання диму. Швидко залиште автобус. Не зволікайте з евакуацією. Після виходу з автобуса відійдіть на безпечну відстань, оскільки можливі вибухи паливного бака або електричне замикання.

Не зволікайте з евакуацією. Після виходу з автобуса відійдіть на безпечну відстань, оскільки можливі вибухи паливного бака або електричне замикання. Повідомте службу порятунку. Зателефонуйте за номером 101 або попросіть когось зробити це. Надання точної інформації про місце події допоможе рятувальникам швидше прибути на місце.

Зателефонуйте за номером або попросіть когось зробити це. Надання точної інформації про місце події допоможе рятувальникам швидше прибути на місце. Допоможіть іншим пасажирам. Якщо ви вже в безпеці, допоможіть іншим пасажирам, особливо дітям, літнім людям та тим, хто потребує допомоги.

Дотримання цих порад може врятувати життя вам та іншим пасажирам. Пам’ятайте, що в екстрених ситуаціях важливо зберігати спокій і діяти швидко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві спалахнула пожежа на Оболоні в ТРЦ "Dream Town". Займання виникло біля сміттєвих контейнерів поруч із фасадом центра.