Как вести себя, чтобы не сгореть в маршрутке: это должен знать каждый пассажир

Как поступить, когда в транспорте загорелся огонь

В Киеве на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Лесная", вспыхнула маршрутка. На обнародованном видео видно, как автобус охвачен пламенем, а над местом происшествия поднимается густой черный дым.

По сообщению ГСЧС, пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Этот случай напоминает важность знания действий в случае пожара в общественном транспорте.

При пожаре в автобусе пассажиры должны действовать быстро и слаженно, чтобы избежать серьезных последствий. Необычные рассказывают, что делать в таких случаях.

Что делать пассажирам, если загорается автобус

Немедленно сообщите водителю. Если вы заметили дым или пламя, сразу сообщите об этом водителю. Его внимание может быть сосредоточено на дороге, поэтому важно привлечь внимание к опасности.

Если вы заметили дым или пламя, сразу сообщите об этом водителю. Его внимание может быть сосредоточено на дороге, поэтому важно привлечь внимание к опасности. Попытайтесь потушить огонь. Если возгорание незначительно и вы знаете, как пользоваться огнетушителем, попробуйте потушить пламя. Огнетушители обычно расположены в салоне или возле водителя.

Огнетушитель обычно у водителя

Используйте аварийные выходы. Если дверь заблокирована или не открывается, воспользуйтесь кнопкой аварийного открывания. При необходимости используйте аварийные люки на крыше или окна как выходы.

Аварийный выход всегда обозначается

При чрезвычайной ситуации можно разбить окно специальным молотком, который находится на видном месте

Защитите дыхательные пути. При пожаре выделяются ядовитые газы. Закройте рот и нос платком, шарфом или рукавом, чтобы уменьшить вдыхание дыма.

При пожаре выделяются ядовитые газы. Закройте рот и нос платком, шарфом или рукавом, чтобы уменьшить вдыхание дыма. Быстро оставьте автобус. Не откладывайте эвакуацию. После выхода из автобуса отойдите на безопасное расстояние, поскольку возможны взрывы топливного бака или электрическое замыкание.

Не откладывайте эвакуацию. После выхода из автобуса отойдите на безопасное расстояние, поскольку возможны взрывы топливного бака или электрическое замыкание. Сообщите службу спасения. Позвоните по номеру 101 или попросите кого-нибудь сделать это. Предоставление точной информации о месте происшествия поможет спасателям побыстрее прибыть на место.

Позвоните по номеру или попросите кого-нибудь сделать это. Предоставление точной информации о месте происшествия поможет спасателям побыстрее прибыть на место. Помогите другим пассажирам. Если вы уже в безопасности, помогите другим пассажирам, особенно детям, пожилым людям и нуждающимся в помощи.

Соблюдение этих советов может спасти жизнь вам и другим пассажирам. Помните, что в экстренных ситуациях важно сохранять спокойствие и быстро действовать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вспыхнул пожар на Оболони в ТРЦ "Dream Town". Возгорание возникло у мусорных контейнеров рядом с фасадом центра.