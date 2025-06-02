Как вести себя, чтобы не сгореть в маршрутке: это должен знать каждый пассажир
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Как поступить, когда в транспорте загорелся огонь
В Киеве на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Лесная", вспыхнула маршрутка. На обнародованном видео видно, как автобус охвачен пламенем, а над местом происшествия поднимается густой черный дым.
По сообщению ГСЧС, пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Этот случай напоминает важность знания действий в случае пожара в общественном транспорте.
При пожаре в автобусе пассажиры должны действовать быстро и слаженно, чтобы избежать серьезных последствий. Необычные рассказывают, что делать в таких случаях.
Что делать пассажирам, если загорается автобус
- Немедленно сообщите водителю. Если вы заметили дым или пламя, сразу сообщите об этом водителю. Его внимание может быть сосредоточено на дороге, поэтому важно привлечь внимание к опасности.
- Попытайтесь потушить огонь. Если возгорание незначительно и вы знаете, как пользоваться огнетушителем, попробуйте потушить пламя. Огнетушители обычно расположены в салоне или возле водителя.
- Используйте аварийные выходы. Если дверь заблокирована или не открывается, воспользуйтесь кнопкой аварийного открывания. При необходимости используйте аварийные люки на крыше или окна как выходы.
- Защитите дыхательные пути. При пожаре выделяются ядовитые газы. Закройте рот и нос платком, шарфом или рукавом, чтобы уменьшить вдыхание дыма.
- Быстро оставьте автобус. Не откладывайте эвакуацию. После выхода из автобуса отойдите на безопасное расстояние, поскольку возможны взрывы топливного бака или электрическое замыкание.
- Сообщите службу спасения. Позвоните по номеру 101 или попросите кого-нибудь сделать это. Предоставление точной информации о месте происшествия поможет спасателям побыстрее прибыть на место.
- Помогите другим пассажирам. Если вы уже в безопасности, помогите другим пассажирам, особенно детям, пожилым людям и нуждающимся в помощи.
Соблюдение этих советов может спасти жизнь вам и другим пассажирам. Помните, что в экстренных ситуациях важно сохранять спокойствие и быстро действовать.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вспыхнул пожар на Оболони в ТРЦ "Dream Town". Возгорание возникло у мусорных контейнеров рядом с фасадом центра.