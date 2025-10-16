Тимошенко, Кім та інші заговорили про мир в Україні до кінця 2025 року: в Буданова та експертів інша думка

"Телеграф" зібрав ключові заяви про завершення війни в Україні

Голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов переконаний, що найближчим часом життя без загроз в Україні не буде. Однак деякі політки говорять про завершення бойових дій вже в цьому році.

Що треба знати:

Буданов спростував думку про швидке завершення війни і назвав більш реалістичний сценарій

Деякі політики переконані, що війна закінчиться скоро

Експерти вважають, що сидіти, склавши руки, зарано, але ключові події можуть статись

"Телеграф" зібрав усі останні заяви політиків та військових щодо завершення війни в Україні. Думки сторін розділись.

Мирного життя не буде? Заява Буданова

Відповідаючи на питання кореспондентів на брифінгу, очільник ГУР наголосив, що так званий "ізраїльський" варіант завершення війни в Україні цілком можливий. Але він й передбачає те, що не всім може сподобатись, і тут йдеться не про постійну війну.

"Ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, — це буде. Абсолютне мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде ", — пояснив керівник Буданов.

"Росія ніколи не дасть спокою Україні": що каже військовий про завершення війни

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів "Телеграфу", що наразі у військових є одна ціль і вона пріоритет. А саме знищення ворога на полі бою та зменшення його потенціалу в тилу. Тобто, якщо говорити про завершення війни зараз, то воно не відбудеться ні сьогодні, ні завтра.

Українці мають це розуміти і продовжувати працювати, тиснути на росіян та їх інфраструктуру, енергетику. Фактично чекати закінчення війни склавши руки — не варіант.

"Поки існує Російська Федерація, загроза для нас буде існувати. І максимальне на сьогодні завдання — знищити той самий потенціал до ведення війни", — наголосив Братчук.

"Фактор Трампа" прискорить мир? Голобуцький про завершення війни

Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів "Телеграфу", що наразі на 99% не вірить у закінчення війни найближчим часом. Він переконаний, що повномасштабне вторгнення Росії не може закінчитись тут і зараз. Однак є фактори, які можуть наблизити мир.

І до нього відноситься так званий фактор Трампа, адже США можуть сприяти перемозі України чи наближенню завершенню бойових дій.

"Це фактор, який міняє правила, міняє логіку дуже багатьох подій", — каже політтехнолог.

Голобуцький пояснює, що наразі Трамп використовує одну стратегію і якщо вона не призведе до припинення війни, ймовірніше президент США зміниться своє рішення. Але зараз говорити про кінець війни між Україною та Росією зарано.

Кінець бойових дій до Різдва. Заява Камельчука

Український нардеп Юрій Камельчук переконаний, що бойові дії на фронті в Україні можуть закінчитись незабаром. А саме вже на Різдво. Щоправда, Камельчук не уточнив рік та дату, адже, окрім 25 грудня, є люди, які святкують Різдво 7 січня.

За словами депутата, головну роль у завершенні бойових дій відіграє зустріч президента України Володимира Зеленського, голови Білого дому Дональда Трампа і очільника Росії Володимира Путіна, якщо "пройде найближчим часом".

"Коли саме ця зустріч відбудеться — невідомо. Але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва", — додав Камельчук.

Що наговорила Тимошенко, Бужанський та Кім про кінець війни

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час інтерв'ю "Українському радіо" запевнила, що невдовзі в країні запанує мир. Як тільки це станеться, одразу ж почнеться повне перезавантаження влади в країні.

"Я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. І ми усі дуже на це сподіваємося і всі для цього працюємо", — сказала політикиня.

Народний депутат Максим Бужанський сподівається, що бойові дії у війні Росії проти України закінчаться до кінця листопада. А війна, на його думку, може закінчитися протягом найближчих кількох місяців.

"Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі", — сказав народний обранець.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що війна в Україні цілком може закінчитись дипломатичним шляхом. Підписання мирної угоди — основна умова для цього. Хоча фактично війну Росія може закінчити в будь-яку мить, коли зупинить вогонь.

Відповідаючи на питання кореспондента, Кім озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії.

"Мій особистий прогноз – це станеться в діапазоні від двох місяців до року", — заявив голова Миколаївської ОВА.

