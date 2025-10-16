Тимошенко, Ким и другие заговорили о мире в Украине до конца 2025 года: у Буданова и экспертов другое мнение

"Телеграф" собрал ключевые заявления о завершении войны в Украине

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов убежден, что в ближайшее время жизни без угроз в Украине не будет. Однако некоторые политики говорят о завершении боевых действий уже в этом году.

Что нужно знать:

Буданов опроверг мнение о скором завершении войны и назвал более реалистичный сценарий

Некоторые политики убеждены, что война закончится скоро

Эксперты считают, что сидеть, сложа руки рано, но ключевые события могут произойти

"Телеграф" собрал все последние заявления политиков и военных по поводу завершения войны в Украине. Мнения сторон разделись.

Мирной жизни не будет? Заявление Буданова

Отвечая на вопросы корреспондентов на брифинге, глава ГУР подчеркнул, что так называемый "израильский" вариант завершения войны в Украине вполне возможен. Но он и предполагает то, что не всем может понравиться, и речь здесь не о постоянной войне.

"Мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, — это будет. Абсолютная мирная, безугрожающая жизнь на ближайшие годы вряд ли будет", — пояснил руководитель Буданов.

"Россия никогда не даст покоя Украине": что говорит военный о завершении войны

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал "Телеграфу", что сейчас у военных есть одна цель, и она приоритет. А именно, уничтожение врага на поле боя и уменьшение его потенциала в тылу. То есть если говорить о завершении войны сейчас, то оно не состоится ни сегодня, ни завтра.

Украинцы должны это понимать и продолжать работать, давить на россиян и их инфраструктуру, энергетику. Фактически ждать окончания войны сложа руки – не вариант.

"Пока существует Российская Федерация, угроза для нас будет существовать. И максимальная на сегодняшний день задача — уничтожить тот же потенциал до ведения войны", — подчеркнул Братчук.

"Фактор Трампа" ускорит мир? Голобуцкий о завершении войны

Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал "Телеграфу", что на 99% не верит в окончание войны в ближайшее время. Он убежден, что полномасштабное вторжение России не может закончиться здесь и сейчас. Но есть причины, которые могут приблизить мир.

И к ним относится так называемый "фактор Трампа", ведь США могут способствовать победе Украины или приближению завершения боевых действий.

"Это фактор, меняющий правила, меняет логику очень многих событий", — говорит политтехнолог.

Голобуцкий объясняет, что в настоящее время Трамп использует одну стратегию и если она не приведет к прекращению войны, вероятнее всего президент США изменится свое решение. Но сейчас говорить о конце войны между Украиной и Россией рано.

Конец боевых действий к Рождеству. Заявление Камельчука

Украинский нардеп Юрий Камельчук убежден, что боевые действия на фронте в Украине могут закончиться в скором времени. А именно уже к Рождеству. Правда, Камельчук не уточнил год и дату, ведь кроме 25 декабря есть люди, которые празднуют Рождество 7 января.

По словам депутата, главную роль в завершении боевых действий играет встреча президента Украины Владимира Зеленского, главы Белого дома Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, если "пройдет в ближайшее время".

"Когда именно эта встреча состоится – неизвестно. Но если это произойдет в ноябре, то мы можем увидеть остановку огня к Рождеству", – добавил Камельчук.

Что наговорила Тимошенко, Бужанский и Ким о конце войны

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время интервью "Украинскому радио" заверила, что вскоре в стране воцарится мир. Как только это произойдет, сразу начнется полная перезагрузка власти.

"Я, например, зная информацию, верю, что завершение этой войны не за горами. И мы все очень на это надеемся и все для этого работаем", — сказала политик.

Народный депутат Максим Бужанский надеется, что боевые действия в войне России против Украины закончатся до конца ноября. А война, по его мнению, может закончиться в ближайшие несколько месяцев.

"Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе", — сказал народный избранник.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что война в Украине вполне может закончиться дипломатическим путем. Подписание мирного соглашения – основное условие для этого. Хотя фактически войну Россия может закончить в любой момент, когда остановит огонь.

Отвечая на вопросы корреспондента, Ким озвучил свой личный временной диапазон, в котором, по его мнению, может наступить завершение вооруженной агрессии.

"Мой личный прогноз – это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", – заявил глава Николаевской ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США считают, что война в Украине должна закончиться в ближайшее время. Если Россия решит ее продлить, Америка и Европа сделают так, что боевые действия для Кремля станут гораздо дороже.