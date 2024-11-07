Зеленский поговорил с Трампом, а Киев часами был под атакой: главное на утро 7 ноября (фото)

Главные новости утра 7 ноября

Утро 7 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Звонок Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский впервые созвонился с Дональдом Трампом после его победы на выборах в США. Во время разговора лидер Украины выразил свои поздравления, а также отметил семью и команду Трампа за их прекрасную работу. Зеленский добавил, что они договорились поддерживать диалог и развивать сотрудничество, а также напомнил о том, что для мира жизненно важно, чтобы США сохраняли сильное и твердое лидерство.

Атака на Киев

В ночь на 7 ноября российские военные в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе "шахед". Тревога продолжалась восемь часов. В нескольких районах города зафиксировано падение обломков и пожары. В Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа. Также обломки упали во двор жилого дома в Соломенском районе. На открытой территории начался пожар. В Оболонском – предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. В Подольском районе горел двухэтажный частный дом. Известно о как минимум 1 пострадавшем.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и запечатлел последствия атаки.

Сложная ситуация на фронте

7 ноября, интенсивность боевых действий на фронте существенно возросла. Российские войска совершили продвижение сразу на нескольких направлениях. Самая сложная ситуация наблюдается на Купянском направлении. По данным аналитиков DeepState, российские подразделения продвинулись вперед сразу около пяти населённых пунктов. В частности, продвижения зафиксированы вблизи Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявления и в Торецке. Командир батальона УБпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала "Украина" сообщил о критической ситуации на Купянском направлении. По его словам, российское командование поставило четкую задачу захватить левобережье Купянщины. Конечная цель — оккупация Купянска-Узлового и выход на правый берег реки Оскол.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия новым способом попробует избежать санкций.