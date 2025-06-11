Подозреваемый в убийстве Фарион ошеломил в суде новой просьбой (видео)

Парень был спокоен

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 11 июня во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко сделал непредсказуемое заявление.

Видео его слов публикует издание Говорит Великий Львов. Обвиняемый Зинченко просит снять с него бронежилет и каску, потому что уже "не чувствует угрозы своей жизни".

"Угрозы жизни нет. Поэтому считаю, что сейчас это просто не нужно", — сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе суд удовлетворил ходатайство и продлил содержание Зинченко под стражей до 4 августа.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля 2024 года, предполагаемый подозреваемый в совершении убийства Ирины Фарион, был задержан в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверял тогда, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорила, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.