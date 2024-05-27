Еще не решено? Во Франции прокомментировали слова Сырского об отправке их инструкторов в Украину

Главком уже подписал необходимые разрешения для работы французских инструкторов в Украине

Во Франции опровергли слова Главкома ВСУ Александра Сырского о том, что вопрос об отправке иностранных инструкторов в Украину решен. Власти страны все еще обсуждают это.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на французское военное ведомство. При этом в Минобороны Франции не стали называть конкретных сроково, когда это может произойти.

"Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом (Французской — ред.) республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их конкретных потребностей", — сказали в министерстве.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал разрешение для французских инструкторов посещать учебные центры в Украине.

"Я искренне приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военных. Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту", — сказал он.

Напомним, что в марте 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести войска в Украину в случае потребности. Позже он уточнил условия, при которых это станет возможно, одно из них — значительный прорыв РФ на фронте. Однако ни жители Франции, ни политические силы не поддержали эту идею, но взамен озвучили свои предложения. Также французский президент не исключил применение ядерного оружия, чтобы защитить Украину.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский рассказал, чем именно будут заниматься французские войска в Украине. По его словам, участвовать в боях они не будут.