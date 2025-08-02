Смертельное ДТП, обвинения в коррупции и не только: что известно о детях Эрдогана и как они выглядят

У лидера Турции двое сыновей и две дочери

Президент Турции Реджеп Эрдоган почти 50 лет в браке с Эмине Гюльбаран, которая подарила ему четверых детей. Его наследники уже взрослые и обзавелись собственными семьями.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети лидера Турции и чем занимаются. Мы узнали некоторые подробности.

Что известно о детях президента Турции Реджепа Эрдогана

Реджеп Эрдоган неоднократно призывал турецкие семьи иметь как минимум троих детей, считая это залогом демографической стабильности и будущего страны. Сам президент Турции — отец четверых детей: сына Ахмета Бурака (род. 1979), сына Неджмеддина Билала (1981), дочери Эсры (1983) и дочери Сюмейи (1985). Все они выросли в атмосфере традиционных семейных ценностей, которые их отец активно поддерживает.

У Реджепа Эрдогана четверо взрослых детей

Ахмет Бурак

Самому старшему наследнику лидера Турции сейчас 46 лет. Его имя связано с громкой трагедией, случившейся в 1998 году. В центре Стамбула он сбил на пешеходном переходе известную певицу Севим Танюрек и, по данным турецких СМИ, скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму и вскоре скончалась.

Старший сын Эрдогана Ахмет Бурак

Прокуратура настаивала на тюремном сроке от 3 до 20 месяцев, а после смерти женщины — от 2 до 5 лет. Однако итоговая экспертиза неожиданно признала вину полностью за пешеходом, и дело завершилось оправданием Эрдогана-младшего. Журналисты отмечали, что материалы по инциденту подвергались блокировке, а сам Ахмет Бурак вскоре после ДТП уехал учиться за границу.

Ахмет Бурак Эрдоган избегает публичности

В 2006 году Ахмет Бурак Эрдоган купил судоходную компанию Bumerz, а в 2007-м стал соучредителем судоходной компании MB Denizcilik. Сейчас он женат, воспитывает ребенка и избегает публичности.

Неджмеддин Билал

Второй сын президента Турции Неджмеддин Билал также предприниматель. Высшее образование он получил в США, затем вернулся в Турцию и в 2006 году занялся бизнесом. Билал стал одним из совладельцев крупной морской компании BMZ Group и занимает пост в молодежной организации TÜRGEV, которая попала в ряд коррупционных обвинений, связанных с фондом отца.

Реджеп Эрдоган вместе с сыном Неджмеддином Билалом

Сначала его имя было замешано в крупном антикоррупционном расследовании в Турции, а затем и в Италии. Прокуратура Болоньи заинтересовалась его деятельностью после того, как один из турецких диссидентов заявил, что сын президента Турции якобы перевез в страну крупную сумму денег для "отмывания". Однако итальянские власти в конечном итоге закрыли дело, сославшись на отсутствие доказательств.

Неджмеддин Билал был замешан в коррупционнах скандалах, Фото: Getty Images

В 2023 году младшего сына Эрдогана также подозревали в получении крупной взятки от шведской компании, но он назвал обвинения "сетью лжи", а турецкие власти оперативно заблокировали соответствующую публикацию, назвав ее ложной. Неджмеддин Билал женат и воспитывает троих детей. На данный момент является президентом Всемирной конфедерации этноспорта, участвует в общественной жизни.

Эсра Эрдоган

Старшая дочь президента Турции Эсра получила образование в США, став социологом. В 2004 году она вышла замуж за бывшего министра финансов Турции Берата Албайрака и родила ему четверых детей.

Эсра Эрдоган вместе со своим мужем, Фото: Getty Images

Эсра является членом правления ряда фондов, созданных под руководством ее отца Реджепа Эрдогана. Она участвовала в волонтерской кампании для людей с ограниченными возможностями, и обучала грамотности девочек-инвалидов. Эсра активно участвует в различных социальных инициативах.

Старшая дочь президента Турции Эрдогана

Сюмейе Эрдоган

Младшей в семье Эрдоганов является Сюмейе. Девушка получила высшее образование в Индиане (США) и Лондонской школе экономики. Вернувшись домой, она работала советником своего отца, который в то время занимал пост премьер-министра Турции.

Сюмейе Эрдоган была советником отца, Фото: Getty Images

В 2013 году, по информации СМИ, младшая дочь Эрдогана, как и его сын Билал, была замешана в коррупционном скандале. Согласно обнародованным аудиозаписям, она якобы помогала брату перевозить крупные суммы денег по поручению отца. Сюмейе упоминалась как помощник в этих действиях. Но позже аудиозаписи признали "сфабрикованными", поэтому дети президента не понесли юридической ответственности.

Сюмейе Эрдоган вместе с братом обвиняли в коррупции, Фото: Getty Images

С 2016 года Сюмейе замужем за руководителем компании Baykar Селчуком Байрактаром, с которым воспитывает двоих детей.

Сюмейе Эрдоган со своим мужем, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядят дети первой леди Франции Брижит Макрон от первого брака. Ее дочь училась с Эммануэлем в одном классе.