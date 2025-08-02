Смертельна ДТП, звинувачення у корупції й не тільки: що відомо про дітей Ердогана та як вони виглядають

У лідера Туреччини двоє синів та дві доньки

Президент Туреччини Реджеп Ердоган майже 50 років у шлюбі з Еміне Гюльбаран, яка подарувала йому чотирьох дітей. Його спадкоємці вже дорослі та завели власні сім'ї.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають діти лідера Туреччини та чим займаються. Ми дізналися деякі подробиці.

Що відомо про дітей президента Туреччини Реджепа Ердогана

Реджеп Ердоган неодноразово закликав турецькі сім’ї мати щонайменше трьох дітей, вважаючи це запорукою демографічної стабільності та майбутнього країни. Сам президент Туреччини — батько чотирьох дітей: сина Ахмета Бурака (нар. 1979), сина Неджмеддіна Білала (1981), дочки Есри (1983) та дочки Сюмейї (1985). Всі вони виросли в атмосфері традиційних сімейних цінностей, які їхній батько активно підтримує.

У Реджепа Ердогана четверо дорослих дітей

Ахмет Бурак

Найстаршому спадкоємцю лідера Туреччини зараз 46 років. Його ім’я пов’язане з гучною трагедією, що сталася 1998 року. У центрі Стамбула він збив на пішохідному переході відому співачку Севім Танюрек і, за даними турецьких ЗМІ, втік з місця події. Постраждала зазнала важкої черепно-мозкової травми й незабаром померла.

Старший син Ердогана Ахмет Бурак

Прокуратура наполягала на тюремному терміні від 3 до 20 місяців, а після смерті жінки – від 2 до 5 років. Проте підсумкова експертиза несподівано визнала провину повністю за пішоходом, і справа завершилася виправданням Ердогана-молодшого. Журналісти зазначали, що матеріали за інцидентом блокувалися, а сам Ахмет Бурак незабаром після ДТП поїхав вчитися за кордон.

Ахмет Бурак Ердоган уникає публічності

У 2006 році Ахмет Бурак Ердоган купив судноплавну компанію Bumerz, а 2007-го став співзасновником судноплавної компанії MB Denizcilik. Зараз він одружений, виховує дитину та уникає публічності.

Неджметтін Білал

Другий син президента Туреччини Неджметтін Білал також підприємець. Вищу освіту він здобув у США, потім повернувся до Туреччини та у 2006 році зайнявся бізнесом. Білал став одним із співвласників великої морської компанії BMZ Group і обіймає посаду в молодіжній організації TÜRGEV, яка потрапила до низки корупційних звинувачень, пов’язаних із фондом батька.

Реджеп Ердоган разом із сином Неджметтіном Білалом

Спочатку його ім’я було причетне до великого антикорупційного розслідування в Туреччині, а потім і в Італії. Прокуратура Болоньї зацікавилася його діяльністю після того, як один із турецьких дисидентів заявив, що син президента Туреччини нібито перевіз у країну велику суму грошей для "відмивання". Однак італійська влада зрештою закрила справу, пославшись на відсутність доказів.

Неджметтін Білал був причетний до корупційних скандалів, Фото: Getty Images

У 2023 році молодшого сина Ердогана також підозрювали в отриманні великого хабаря від шведської компанії, але він назвав звинувачення "мережею брехні", а турецька влада оперативно заблокувала відповідну публікацію, назвавши її хибною. Неджметтін Білал одружений та виховує трьох дітей. Зараз він є президентом Всесвітньої конфедерації етноспорту, бере участь у громадському житті.

Есра Ердоган

Старша дочка президента Туреччини Есра здобула освіту в США, ставши соціологом. У 2004 році вона вийшла заміж за колишнього міністра фінансів Туреччини Берата Албайрака і народила йому чотирьох дітей.

Есра Ердоган разом зі своїм чоловіком, Фото: Getty Images

Есра є членом правління низки фондів, створених під керівництвом її батька Реджепа Ердогана. Вона брала участь у волонтерській кампанії для людей з обмеженими можливостями та навчала грамотності дівчаток-інвалідів. Есра бере активну участь у різних соціальних ініціативах.

Старша дочка президента Туреччини Ердогана

Сюмейє Ердоган

Молодшою в сім’ї Ердоганів є Сюмейє. Дівчина здобула вищу освіту в Індіані (США) та Лондонській школі економіки. Повернувшись додому, вона працювала радником свого батька, який на той час обіймав посаду прем’єр-міністра Туреччини.

Сюмейє Ердоган була радником батька, Фото: Getty Images

У 2013 році, за інформацією ЗМІ, молодша дочка Ердогана, як і його син Білал, була причетна до корупційного скандалу. Згідно з оприлюдненими аудіозаписами, вона нібито допомагала братові перевозити великі суми грошей за дорученням батька. Сюмейє згадувалась як помічник у цих діях. Але пізніше аудіозаписи визнали "сфабрикованими", тож діти президента не понесли юридичної відповідальності.

Сюмейє Ердоган разом із братом звинувачували у корупції, Фото: Getty Images

З 2016 року Сюмейє одружена з керівником компанії Baykar Селчуком Байрактаром, з яким виховує двох дітей.

Сюмейє Ердоган зі своїм чоловіком, Фото: Getty Images

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