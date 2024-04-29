"Баварія" — "Реал": букмекери дали прогноз, хто вийде у фінал Ліги чемпіонів
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Шанси команд у першій грі практично рівні
У вівторок, 30 квітня, у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 відбудеться класичне європейське дербі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Реал".
На думку букмекерів, мюнхенці є невеликими фаворитами першого поєдинку, проте фахівці вважають, що у фінал турніру вийдуть мадридці. Про це повідомляє Favbet.
Аналітики пропонують зробити ставку на прохід Вершкових у фінал ЛЧ з коефіцієнтом 1,57. Подібний тріумф Червоних оцінюється коефіцієнтом 2,50. Додамо, що букмекери оцінили ймовірність перемоги "Баварії" у першій грі у 38%, а "Реала" — у 35%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Реал":
- Favbet: (перемога "Баварії" 2,55 — нічия 3,60 — перемога "Реала" 2,82)
- William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,70)
- Bwin: (2,40 — 3,60 — 2,75)
Матч "Баварія" — "Реал" відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" вибила італійський "Лаціо", а у чвертьфіналі мюнхенці пройшли англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у важких матчах пройшов німецький РБ Лейпциг та "Манчестер Сіті" з Англії.