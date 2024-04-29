"Боруссія" Д — ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Перша гра пройде в Німеччині

У середу, 1 травня, "Боруссія" Д прийме "Парі Сен-Жермен" у рамках першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні "Реал" вибив із турніру головного фаворита.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСЖ. Зустріч відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на "BVB-Штадіоні", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Д — ПСЖ — початок о 22:00 (оновлюється)

ПСЖ вирішив усі питання про чемпіонство у Франції, а ось "Боруссія" Д продовжує боротьбу за топ-4 у Німеччині, ризикуючи залишитися без путівки у Лігу чемпіонів 2024/25. Дортмундці спробують дати відсіч французькому гранду, попри прогноз букмекерів, які не вірять у німецький колектив.

Додамо, що матч "Боруссія" Д - ПСЖ покажуть в Україні у прямому ефірі. Поєдинок-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів французький суперклуб вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а в 1/4 фіналу парижани зламали опір "Барселони". "Боруссія" Д в 1/8 фіналу ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, а у чвертьфіналі пройшла іспанський "Атлетіко".