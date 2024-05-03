ПСЖ - "Боруссия" Д: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
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Вторая игра между командами пройдет в Париже
Во вторник, 7 мая, парижане попытаются взять реванш у дортмундцев в рамках второго поединка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Боруссия" Д.
В прямом эфире в Украине ответную игру между ПСЖ и "Боруссией" Д покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Победитель противостояния выйдет в финал турнира, который состоится 1 июня. Противостоять Дортмунду или Парижу в решающей игре будет "Реал" Мадрид или "Бавария" Мюнхен.
Отметим, в первой игре, которая прошла в Дортмунде (Германия), немецкий коллектив сенсационно победил французский суперклуб. Единственный гол в поединке забил Никлас Фюллькруг.
Напомним, на путил в полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ прошел испанский "Реал Сосьедад", а затем выбил испанскую "Барселоной". "Боруссия" Д, в свою очередь, обыграла нидерландский ПСВ и испанский "Атлетико" Мадрид.