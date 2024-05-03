ПСЖ — "Боруссія" Д: де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Друга гра між командами пройде в Парижі

У вівторок, 7 травня, парижани спробують взяти реванш у дортмундців у рамках другого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Боруссія" Д.

У прямому ефірі в Україні гру-відповідь між ПСЖ і "Боруссією" Д покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч відбудеться у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Переможець протистояння вийде у фінал турніру, що відбудеться 1 червня. Протистоятиме Дортмунду або Парижу у вирішальній грі "Реал" Мадрид або "Баварія" Мюнхен.

Відзначимо, у першій грі, яка пройшла у Дортмунді (Німеччина), німецький колектив сенсаційно переміг французький суперклуб. Єдиний гол у поєдинку забив Ніклас Фюллькруг.

Нагадаємо, на шляху в півфінал Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов іспанський "Реал Сосьєдад", а потім вибив іспанську "Барселоною". "Боруссія" Д, у свою чергу, обіграла нідерландський ПСВ та іспанський "Атлетіко" Мадрид.