"Реал" — "Баварія": де і коли дивитись другий півфінал Ліги чемпіонів

Фіналіст єврокубка визначиться в Іспанії

У середу, 8 травня, іспанський та німецький суперклуби проведуть гру-відповідь у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Баварія".

У прямому ефірі в Україні гру-відповідь між "Реалом" і "Баварією" покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Реал" — "Баварія" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Переможець поєдинку вийде у фінал, де зіграє з переможцем протистояння "Боруссії" Д та ПСЖ. Додамо, у першій грі, яка пройшла у Мюнхені (Німеччина), Червоні та Вершкові переможця не виявили (2:2).

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Реал"

Раніше повідомлялося, що "Баварія" не зуміла захистити титул чемпіона Німеччини. До речі, "Реал" впевнено лідирує у Ла Лізі.

Нагадаємо, У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" пройшла італійський "Лаціо", після чого переграла англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграв німецький РБ Лейпциг, а потім "Манчестер Сіті" з Англії.