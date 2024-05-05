ПСЖ - "Боруссия" Д: букмекеры дали прогноз на второй полуфинал Лиги чемпионов

Победитель противостояния выйдет в финал главного еврокубка

Во вторник, 7 мая, Пари Сен-Жермен сыграет против "Боруссии" Д второй полуфинальный поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Боруссия" Д.

По мнению специалистов, парижане являются безоговорочными фаворитами в ответной игре. Об этом сообщает "Телеграф".

На выход французов в финал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,68. В то же время подобный успех немцев менее вероятен — коэффициент 2,29. Добавим, букмекеры оценили вероятность победы ПСЖ в основное время в 64%, а дортмундцев — всего в 16%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ — "Боруссия" Д

Favbet: (победа ПСЖ 1,53 — ничья 4,75 — победа "Боруссии" Д 6,10)

William Hill: (1,50 — 4,60 — 5,80)

Bwin: (1,49 — 4,60 — 5,75)

Матч ПСЖ — "Боруссия" Д состоится в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию этой игры в Украине. Добавим, что в первой встрече немецкий коллектив шокировал французов, добыв победу со счетом 1:0.

Напомним, на пути в полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ прошел испанский "Реал Сосьедад", а затем выбил испанскую "Барселоной". "Боруссия" Д, в свою очередь, обыграла нидерландский ПСВ и испанский "Атлетико" Мадрид.