ПСЖ — "Боруссія" Д: букмекери дали прогноз на другий півфінал Ліги чемпіонів

Переможець протистояння вийде у фінал головного єврокубка

У вівторок, 7 травня, Парі Сен-Жермен зіграє проти "Боруссії" Д другий півфінальний поєдинок у рамках Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Боруссія" Д.

На думку фахівців, парижани є беззаперечними фаворитами у грі-відповіді. Про це повідомляє "Телеграф ".

На вихід французів у фінал турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,68. В той самий час подібний успіх німців менш ймовірний — коефіцієнт 2,29. Додамо, букмекери оцінили ймовірність перемоги ПСЖ в основний час у 64%, а дортмундців – лише у 16%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів ПСЖ — "Боруссія" Д

Favbet: (перемога ПСЖ 1,53 — нічия 4,75 — перемога "Боруссії" Д 6,10)

William Hill: (1,50 — 4,60 — 5,80)

Bwin: (1,49 — 4,60 — 5,75)

Матч ПСЖ — "Боруссія" Д відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Напередодні "Телеграф" повідомляв де дивитися пряму трансляцію цієї гри в Україні. Додамо, що у першій зустрічі німецький колектив шокував французів, здобувши перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов іспанський "Реал Сосьєдад", а потім вибив іспанську "Барселоною". "Боруссія" Д, у свою чергу, обіграла нідерландський ПСВ та іспанський "Атлетіко" Мадрид.