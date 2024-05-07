"Осточертели": в РФ набросились на швейцарский суд из-за дела фаворитки Путина

В России считают, что суд якобы специально затягивает процесс

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о деле фигуристки Камилы Валиевой в швейцарском суде. Россиянка попалась на допинге во время Олимпийских игр в Пекине. После этого спортсменке открылись двери на российское ТВ и даже в Кремль.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит Р-Спорт. Татьяна уверена, что апелляция российской стороны будет проигнорирована.

"Они уже осточертели насчет Камилы Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!" – ответила Тарасова на вопрос о возможном затягивании дела.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова хочет вернуть России "золото" в фигурном катании.

"Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Они изначально все затянули на два года, хотя такие дела рассматриваются в течение месяца.

Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?" – цитирует Журову Р-Спорт.

Выступление Валиевой на Олимпиаде

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в командном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, отобрав все награды, полученные от 21 декабря 2021 года. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге у команды ОКР отобрали "золото", а взамен дали "бронзу".

После ОИ президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими атлетами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего фигуристку назвали новой фавориткой Путина.