"Набридли": у РФ накинулися на швейцарський суд через справу фаворитки Путіна

У Росії вважають, що суд нібито спеціально затягує процес

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова висловилася про справу фігуристки Камілі Валії у швейцарському суді. Росіянка потрапила на допінгу під час Олімпійських ігор у Пекіні. Після цього спортсменці відчинилися двері на російське ТБ і навіть у Кремль.

Відповідний коментар Тарасової наводить Р-Спорт. Тетяна впевнена, що апеляцію російської сторони буде проігноровано.

"Вони вже набридли щодо Каміли Валієвої! Не вірю їм абсолютно. Не будуть вони переглядати рішення в наш бік. Сволоти!" — відповіла Тарасова на питання про можливе затягування справи.

Депутат Держдуми та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова хоче повернути Росії "золото" у фігурному катанні.

"Верховний суд Швейцарії спеціально затягує цей процес і намагатиметься це зробити максимально. Вони спочатку все затягнули на два роки, хоча такі справи розглядаються протягом місяця.

Не вірю, що вони переглянуть рішення. Якби не було політики, то нагода була б. Але зараз це неможливо. Ще золото командника треба буде забирати в американців. Хто це зробить?" — цитує Журову Р-Спорт.

Виступ Валієвої на Олімпіаді

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у командному фігурному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні. У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, відібравши всі нагороди, отримані від 21 грудня 2021 року. Пізніше Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) перерозподілила медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У підсумку у команди ОКР відібрали "золото", а натомість дали "бронзу".

Після ОІ президент РФ Володимир Путін провів зустріч із російськими атлетами, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що фігуристку назвали новою фавориткою Путіна.