Германия - Дания: где и когда бесплатно смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Хозяева турнира проведут свой первый матч плей-офф

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартует стадия плей-офф. В первый игровой день 1/8 финала Германия примет Данию.

В прямом эфире в Украине матч Германия — Дания (начало в 22:00 по киевскому времени) покажут официальные трансляторы поединка Megogo и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатная трансляция игры Германия — Дания доступна на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

В сети матч немцев с датчанами эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Онлайн видеотрансляция на сервисе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней).

Напомним, сборная Германии выиграла группу А на Евро-2024, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Датчане, в свою очередь, стали вторыми в квартете С, трижды сыграв вничью: со Словенией (1:1), Сербией (0:0) и Англией (1:1).

Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".