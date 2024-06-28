Німеччина — Данія: де і коли безкоштовно дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2024

Господарі турніру проведуть свій перший матч плей-оф

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартує стадія плей-оф. У перший ігровий день 1/8 фіналу Німеччина прийме Данію.

У прямому ефірі в Україні матч Німеччина — Данія (початок о 22:00 за київським часом) покажуть офіційні транслятори поєдинку Megogo та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Безплатна трансляція гри Німеччина — Данія доступна на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

У мережі матч німців із данцями ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Онлайн відеотрансляція на сервісі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів).

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла групу А на Євро-2024, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). Данці, у свою чергу, стали другим у квартеті С, тричі зігравши внічию: зі Словенією (1:1), Сербією (0:0) та Англією (1:1).

Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".