Германия - Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Хозяева ЧЕ-2024 примут датчан

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут стартовые два матча 1/8 финала. В одном из поединков Германия примет Данию.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Дания. Встреча состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало — в 22:00 по киевскому времени.

Германия — Дания — начало в 22:00 (обновляется)

Сборная Германии сыграет за выход в плей-офф с самой миролюбивой командой, которая на этом турнире играла только вничью. С такими результатами датчане рассчитывают пройти немцев, доведя игру до серии пенальти, где у фаворитов столько же шансов, сколько и у аутсайдеров.

Отметим, матч Германия — Дания покажут в Украине по ТВ. Добавим, что букмекеры считают немцев однозначными фаворитами встречи.

Напомним, сборная Германии выиграла квартет А на ЧЕ-2024, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Датчане, в свою очередь, стали вторыми в группе С, трижды сыграв вничью: со Словенией (1:1), Сербией (0:0) и Англией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".