Румыния - Нидерланды: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Трехцветные попытаются сделать еще одну сенсацию на турнире

Во вторник, 2 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут очередные матчи 1/8 финала. Сборная Нидерландов сыграет с командой Румынии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния — Нидерланды. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — хайлайты поединка.

Румыния — Нидерланды — начало в 19:00 (время киевское).

Румынию ждет тяжелейшее испытание в виде мотивированных нидерландцев. Оранжевые на бумаге попали в "легкую" часть сетки и попробуют доказать это в Мюнхене.

Матч Румыния — Нидерланды покажут в Украине, однако за легальный просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что встреча состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Румынии на Евро-2024 стала главной сенсацией группового этапа, заняв первое место в квартете Е. Трехцветные разгромили Украину (3:0), уступили Бельгии (0:2) и сыграли вничью со Словакией (1:1). Нидерланды стали третьими в "группе смерти", обыграв Польшу (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и уступив Австрии (2:3). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".