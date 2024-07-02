Румунія — Нідерланди: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Триколірні спробують зробити ще одну сенсацію на турнірі

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу. Збірна Нідерландів зіграє із командою Румунії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Румунія — Нідерланди. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі – хайлайти поєдинку.

Румунія – Нідерланди – початок о 19:00 (час київський).

Румунію чекає важке випробування у вигляді вмотивованих нідерландців. Помаранчеві на папері потрапили до "легкої" частини сітки й спробують довести це у Мюнхені.

Матч Румунія — Нідерланди покажуть в Україні, проте за легальний перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що зустріч відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок гри о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Румунії на Євро-2024 стала головною сенсацією групового етапу, посівши перше місце у квартеті Е. Триколірні розгромили Україну (3:0), поступилися Бельгії (0:2) і зіграли внічию зі Словаччиною (1:1). Нідерланди стали третіми в "групі смерті", обігравши Польщу (2:1), зігравши внічию з Францією (0:0) і поступившись Австрії (2:3). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".