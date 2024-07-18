"Команду прокляли": в Англии нашли бразильский след в неудаче на Евро-2024

Англичане не побеждали на больших турнирах с 1966 года

Сборная Англии потерпела поражение в своем втором финале чемпионата Европы подряд. На Евро-2024 Львы уступили Испании со счетом 1:2.

Некоторые английские фанаты считают, что сборная Англии проклята. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, после победы Англии на чемпионате мира-1966 бразильский писатель, журналист и драматург Нельсон Родригес проклял команду Англии. Бразилец был настолько разочарованным поражением своей команды на групповой стадии, что проклял Трех Львов, ссылаясь на писателя ужасов Эдгара Аллана По.

"Когда после матча последнего дня капитан Англии поднял обеими руками "Жюля Риме" (Кубок ЧМ — ред.), Ворон Эдгара Аллана По заявил журналистам: "Никогда больше, никогда больше!"

И, по сути, поскольку другие кубки будут разыгрываться на нейтральных полях, Англия никогда больше не сможет навязывать свой футбол без воображения, без искусства, без оригинальности…"

Напомним, сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла только Сербию (1:0), после чего дважды сыграла вничью: с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане благодаря спорному решению арбитра выбили Нидерланды (2:1). Ознакомиться со всеми результатами Евро-2024 можно на сайте "Телеграф".