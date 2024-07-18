"Команду прокляли": в Англії знайшли бразильський слід у невдачі на Євро-2024

Англійці не перемагали на великих турнірах із 1966 року

Збірна Англії зазнала поразки у своєму другому фіналі чемпіонату Європи поспіль. На Євро-2024 Леви поступилися Іспанії з рахунком 1:2.

Деякі англійські фанати вважають, що збірна Англії проклята. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, після перемоги Англії на чемпіонаті світу-1966 бразильський письменник, журналіст та драматург Нельсон Родрігес прокляв команду Англії. Бразилець був настільки розчарованим поразкою своєї команди на груповій стадії, що прокляв Трьох Львів, посилаючись на письменника жахів Едгара Аллана По.

"Коли після матчу останнього дня капітан Англії підняв обома руками "Жуля Ріме" (Кубок ЧС — ред.), Ворон Едгара Аллана По заявив журналістам: "Ніколи більше, ніколи більше!"

І, по суті, оскільки інші кубки розігруватимуться на нейтральних полях, Англія ніколи більше не зможе нав’язувати свій футбол без уяви, без мистецтва, без оригінальності…”

Нагадаємо, збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла лише Сербію (1:0), після чого двічі зіграла внічию: з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці завдяки спірному рішенню арбітра вибили Нідерланди (2:1). Ознайомитись з усіма результатами Євро-2024 можна на сайті "Телеграф".