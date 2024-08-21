"Динамо" - "Зальцбург": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамовцы пытаются пробиться в основной раунд Лиги чемпионов

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" и австрийский "Зальцбург" сыграют первый матч стыкового раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне Бело-синие добыли победу над "Карпатами" в первенстве Украины.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Зальцбург". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Зальцбург" (обновляется)

Первая игра между "Динамо" и "Зальцбургом" пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту встречу в Украине. Ответная игра пройдет в Зальцбурге 27 августа.

Победитель противостояния выйдет в групповой этап ЛЧ, а проигравший, в групповой этап Лиги Европы. Добавим, что победитель "дуэли" гарантированно получит на групповом этапе ЛЧ 19 млн евро (20 млн евро с учетом бонусов в квалификации). К слову, австрийский клуб является однозначным фаворитом 2-матчевого противостояния с украинцами.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах — 1:1, а во второй соперник был повержен со счетом 2:0.