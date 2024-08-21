"Динамо" – "Зальцбург": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Динамівці намагаються пробитися до основного раунду Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське "Динамо" та австрійський "Зальцбург" зіграють перший матч стикового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні Біло-Сині здобули перемогу над "Карпатами" у першості України.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Зальцбург". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Зальцбург" (оновлюється)

Перша гра між "Динамо" та "Зальцбургом" пройде в Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю зустріч в Україні. Гра-відповідь пройде в Зальцбурзі 27 серпня.

Переможець протистояння вийде у груповий етап ЛЧ, а той, хто програє, у груповий етап Ліги Європи. Додамо, що переможець "дуелі" гарантовано отримає на груповому етапі ЛЧ 19 млн євро (20 млн євро з урахуванням бонусів у кваліфікації). Австрійський клуб є однозначним фаворитом 2-матчевого протистояння з українцями.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах — 1:1, а в другій суперник був повалений з рахунком 2:0.