"Динамо" - "Зальцбург": букмекеры назвали фаворита в битве за 20 млн евро

Бело-синие — аутсайдеры противостояния

В среду, 21 августа, "Динамо" сыграет против "Зальцбурга" в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне киевляне разобрались с "Карпатами" в чемпионате Украины. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Зальцбург".

По мнению букмекеров, именно австрийский клуб является фаворитом 2-матчевого противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На проход Красных Быков специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,53. В то же время успех киевлян оценивается коэффициентом 2,52

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Зальцбург"

Favbet: (победа "Динамо" 2,79 — ничья 3,65 — победа "Зальцбурга" 2,52)

William Hill: (2,60 — 3,60 — 2,30)

Bwin: (2,70 — 3,60 — 2,45)

Первая игра между "Динамо" и "Зальцбургом" пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту встречу в Украине. Ответная игра пройдет в Зальцбурге 27 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап ЛЧ, а проигравший, в групповой этап Лиги Европы. Добавим, что победитель "дуэли" гарантированно получит на групповом этапе ЛЧ 19 млн евро (20 млн евро с учетом бонусов в квалификации).

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.

В 3-м отборочном раунде киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах — 1:1, а во второй соперник был повержен со счетом 2:0.