Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы феноменально выступают в Париже

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й соревновательный день. Украинские пловцы добыли второй двойной подиум за день.

В заплыве вольным стилем на 50 м в классе S13 украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве одержал нейтральный атлет из Беларуси Игорь Бокий. Добавим, что еще один украинец Максим Веракса показал четвертый результат.

Напомним, на счету сборной Украины 32 награды на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября первую медаль дня Украине принес пловец Андрей Трусов, который финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S7). Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в заплыве на 50 м на спине (класс S3).

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.