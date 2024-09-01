Паралимпиада в Париже: Украина выиграла очередную медаль в плавании

Украинские пара пловцы продолжают собирать урожай медалей в Париже

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. Украина завоевала очередную награду в плавании.

Украинец Даниил Семеникин занял 3-е место в плавании брасом на 100 м в классе SB5. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве одержал Лео Маккри из Швейцарии, "серебро" досталось Антонию Понсе из Испании. Еще один представитель Украины Андрей Дракин получил дисквалификацию.

Напомним, на счету сборной Украины 27 наград. 1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" в этот день завоевал пловец Евгений Богодайко, игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.