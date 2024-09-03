Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 3 сентября

Украинские паралимпийцы продолжают соревноваться в Париже

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится шестой медальный день. Украинцы будут сражаться за медали в нескольких дисциплинах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 3 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в настольном теннисе, бочче, пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, волейболе, стрельбе из лука и фехтовании.

Расписание и результаты украинцев 3 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Паралимпиада-2024. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, квалификация

10:30. Паралимпиада-2024. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, квалификация

10:30. Плавание. Юрий Шенгур, Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 100 м, спина, класс S7, квалификация

10:38. Плавание. Юрий Божинский: 100 м, спина, класс S9, квалификация

11:15. Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, баттерфляй, класс S6, квалификация

11:21. Плавание. Ярослав Семененко: 50 м, спина, класс S5, квалификация

11:25. Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, одиночный турнир, 1/16 финала

11:30. Плавание. Ирина Пойда: 50 м, спина, класс S5, квалификация

11:45. Настольный теннис. Ирина Шинкарева: одиночный турнир, класс WS9, 1/8 финала

11:51. Плавание. Ангелина Мальцева: 100 м, свободный стиль, класс S3, квалификация

12:04. Плавание. Кирилл Гаращенко: 200 м, комплексный стиль, класс SM13, квалификация

12:23. Легкая атлетика. Николай Райский, Ярослав Окапинский: 400 м, класс Т37, квалификация

12:25. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, баттерфляй, класс S10, квалификация

12:30. Настольный теннис. Лев Кац: одиночный турнир: класс MS9, 1/8 финала

12:30. Настольный теннис: Иван Май: одиночный турнир, класс MS9, 1/8 финала

13:14. Легкая атлетика. Оксана Ботуручук (с Никитой Барабановым): 400 м, класс T12, финал

14:00. Фехтование на колесных креслах: Наталья Морквич: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/16 финала

14:30. Фехтование на колесных креслах: Дмитрий Сероженко: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

14:30. Фехтование на колесных креслах: Антон Дацько: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

14:30. Бочча. Артём Колинько, Наталья Коненко: микст, пары, групповой этап

14:45. Мужчины: пулевая стрельба, стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, финал

14:50. Фехтование на колёсных креслах: Надежда Долох, Елена Федота-Исаева: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

15:10. Фехтование на колесных креслах: Артем Манько: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

15:10. Фехтование на колесных креслах: Андрей Демчук: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

15:30. Фехтование на колёсных креслах: Евгения Бреус: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

17:00. Мужчины: пулевая стрельба, стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S7, финал

18:37. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S9, финал

19:00. Волейбол, сидя. Украина — Бразилия: групповой этап

19:05. Плавание. Женщины: 50 м, баттерфляй, класс S6, финал

19:27. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S5, финал

19:33. Плавание. Женщины: 50 м, спина, класс S5, финал

19:50. Бочча. Артём Колинько, Наталья Коненко: микст, пары, групповой этап

20:00. Легкая атлетика. Владислав Загребельный: прыжки в длину, класс Т37, финал

20:04. Легкая атлетика. Александр Яровой, Максим Коваль: толкание ядра, класс F20, финал

20:14. Стрельба из лука. Женщины: олимпийский лук, одиночный турнир, финал

20:30. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S3, финал

20:40. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM13, финал

21:00. Настольный теннис. Наталья Космина: одиночный турнир, класс WS11, четвертьфинал

21:13. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S10, финал

21:50. Фехтование на креслах колесных: мужчины, одиночный турнир, сабли, категория Б, финал

22:15. Фехтование на колесных креслах: женщины, сабли, категория Б, финал

22:38. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: 400 м, класс Т37, финал

22:40. Фехтование на колесных креслах: мужчины, одиночный турнир, сабли, категория А, финал

23:05. Фехтование на колесных креслах: женщины, одиночный турнир, сабли, категория А, финал

Напомним, на счету сборной Украины по итогам 5 игровых дней 35 наград на Паралимпийских играх в Париже.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.