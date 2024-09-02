"Золото" и двойной подиум: феерия украинских пловцов на Паралимпиаде продолжается

Украинские пара пловцы продолжают собирать медали на Играх в Париже

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й соревновательный день. Украинские пловцы сумели вдвоем подняться на пьедестал почета по итогам одного заплыва.

В заплыве на 50 м на спине (класс S3) Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото". Об этом сообщает "Телеграф". Добавим, что "серебро" в заплыве добыл Джозайя Топф (Германия).

Напомним, на счету сборной Украины 30 наград на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября первую медаль дня Украине принес пловец Андрей Трусов, который финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S7).

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.