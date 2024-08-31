Украинка за час выиграла две медали на Паралимпиаде в Париже

Сине-желтые блестяще выступают в Париже

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже украинские пловцы продолжили собирать урожай медалей. На пьедестал почета во второй раз за день поднялась Анна Стеценко.

Украинка заняла третье место в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S13). Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве одержала Оливия Чамберс из США, а "серебро" досталось Карлотте Джилли из Италии. Добавим, что Стеценко буквально за час до этого финала выиграла "серебро" в заплыве на 100 м на спине в классе S12. К слову, на 400-метровке украинка установила новый паралимпийский рекорд (4:36.17).

На данный момент на счету Сине-желтых 15 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро".

Напомним, накануне первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль. Затем еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей. В этот же день пловец Комаров стал третьим. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.