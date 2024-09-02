Литвиненко принес Украине "бронзу" Паралимпиады в прыжках в длину

Украинские легкоатлеты не отстают от пловцов на Паралимпиаде-2024

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й медальный день. В секторе для прыжков в длину Украина завоевала вторую медаль в Париже.

Украинец Александр Литвиненко занял третье место в классе Т36. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в соревнованиях завоевал нейтральный атлет из РФ Евгений Торсунов, второе место занял Азер Матеуш Алмейда Рамос из Бразилии. Еще один представитель Украины Роман Павлик стал седьмым. Добавим, что Литвиненко показал такой же результат, как у бразильца, но уступил тому по дополнительному показателю (вторая лучшая попытка).

Напомним, на счету сборной Украины 34 награды на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября первую медаль дня Украине принес пловец Андрей Трусов, который финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S7). Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в заплыве на 50 м на спине (класс S3), Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в заплыве вольным стилем на 50 м (класс S13). В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым.

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.