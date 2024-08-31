Украинец Коль выиграл вторую медаль на Паралимпиаде в Париже

Украинские пловцы демонстрируют феноменальные результаты в Париже

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже украинец Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа. Украинец приплыл третьим на спине на дистанции 50 м в классе S1.

Об этом сообщает "Телеграф". Победу в заплыве одержал поляк Камиль Отовский, "серебро" досталось Франческо Беттелле из Италии.

На данный момент на счету Сине-желтых 16 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу".

Напомним, накануне первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль. Затем еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей. В этот же день пловец Комаров стал третьим. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.