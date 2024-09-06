Феноменальный финиш: украинец Дементьев выиграл "золото" Паралимпиады (видео)

Украинский велогонщик показал отличную скорость на последних метрах дистанции

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Сборная Украины выиграла золотую медаль в велоспорте.

Украинец Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку в классе С4-5. Об этом сообщает "Телеграф".

На финише Егор в упорной борьбе обошел Кевина ле Кунффа из Франции ("серебро") и Мартина ван де Пола из Нидерландов ("бронза").

Напомним, на счету сборной Украины 64 награды на Паралимпиаде-2024. Накануне "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.