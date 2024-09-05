Украина завоевала историческую медаль на Паралимпиаде в Париже

Впервые в истории украинский велогонщик сумел выиграть награду на Паралимпийских играх в хэндбайке

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сине-желтые завоевали первую медаль в истории в хэндбайке.

Павел Баль завоевал историческую паралимпийскую "бронзу" для Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Наш спортсмен финишировал третьим в шоссейной гонке на дистанции 56,8 км (класс H5). Победу в заезде завоевал Митч Вализе из Нидерландов, а "серебро" досталось Лоику Верньо из Франции.

Напомним, на счету сборной Украины 54 награды на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35.

Справка: хэндбайк — разновидность велоспорта, в котором спортсмены соревнуются сидя и управляют руками.

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.