Знаменосец сборной Украины выиграла вторую медаль на Паралимпиаде

Украинская пара фехтовальщица завоевала вторую "бронзу" в Париже

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Сборная Украины выиграла вторую медаль в фехтовании.

Украинка Елена Федота-Исаева выиграла "бронзу" в фехтовании на шпагах в категории В. Об этом сообщает "Телеграф".

В малом финале наша спортсменка одолела представительницу Гонконга Тун Нга Тинг со счетом 15:6. Добавим, что ранее Елена выиграла "бронзу" в фехтовании на саблях. Кроме того, Федота-Исаева была знаменосцем сборной Украины на Открытии Паралимпиады в Париже

Напомним, на счету сборной Украины 65 наград на Паралимпиаде-2024. Накануне "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.