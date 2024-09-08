Ни дня без медалей: Украина выиграла первую награду в последний день Паралимпиады

Украинские пара спортсмены каждый день радовали болельщиков медалями на Играх в Париже

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит последний, одиннадцатый, игровой день. Первую медаль дня Украине принесла представительница гребли на байдарках и каноэ Марина Мажула.

Украинка в финале байдарки-одиночки завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м в классе KL1. Об этом сообщает "Телеграф".

"Золото" добыла Катеринн Воллерман из Чили, а "бронзу" — Эдина Мюллер из Германии.

Напомним, на счету сборной Украины 80 наград на Паралимпиаде-2024.

Накануне 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото", после чего Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" в одном заплыве. В конце игрового дня женская сборная Украины по фехтованию на шпагах принесла стране "серебро".