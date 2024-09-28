Україна — Венесуела: онлайн відеотрансляція чвертьфіналу ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті близькі до потрапляння до четвірки найкращих команд світу

У неділю, 29 вересня, збірна України проведе чвертьфінальний матч на чемпіонаті світу з футзалу в Узбекистані. Напередодні Синьо-жовті у першому раунді плей-оф пройшли Нідерланди.

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Венесуела буде доступна на каналі "Суспільне Спорт". Гра пройде в Ташкенті й розпочнеться о 18:00 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".

Онлайн відеотрансляція чвертьфіналу ЧС-2024 з футзалу Україна — Венесуела

(Плеєр із трансляцією або посилання на офіційну відеотрансляцію з’явиться тут ближче до початку гри)

Венесуела є темною конячкою на даному турнірі. Команда з Південної Америки вибила зі змагань Іспанію (2:1), причому один із голів записав на свій рахунок воротар. Додамо, що матч Україна — Венесуела покажуть безплатно по ТБ в Україні, а букмекери вважають, що у Синьо-жовтих чудові шанси на вихід у півфінал.

В останній грі українці пройшли Нідерланди:

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації. Синьо-жовті на Мундіалі виступали у групі С разом з Аргентиною, Анголою та Афганістаном. Наша команда сильно поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці обіграли Нідерланди — 3:1.